Selten: Hautkrebs hat sich in den Darm „verirrt“

Eine Odyssee durch verschiedene Spitäler brachte Martin Six 2017 ins Ordensklinikum Linz – dort wurde die lebensrettende Diagnose gestellt. Der 52-Jährige litt an einem Melanom im Darm mit Verwachsung in den Bauchraum. Der bösartige Tumor wurde entfernt, dem Niederösterreicher geht’s gut.