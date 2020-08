Darum fahren so viele Biker auf den Erlaufsee ab

PS und Lederkluft treffen am Erlaufsee auf Strandidylle mit Bergkulisse. Das zieht viele an, etwa den 68-jährigen Rudolf. Der Pensionist aus Eberschwang (OÖ) kommt einmal im Jahr ins Mariazellerland. Er hat sein Wohnmobil mit Anhänger in Wieselburg (NÖ) abgestellt, um dann auf dem Motorrad die 300-Kilometer-Tagestour zu genießen: „Am Erlaufsee war ich bisher noch nie. Mir gefällt die Steiermark, die Leute sind freundlich, und das hier ist eine Supergegend mit viel Wald“, findet er.