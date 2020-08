Scharfe Kritik von SPÖ und FPÖ an Anschober

Diese drei Punkte hatten die Kontrollierenden an der slowenisch-kärntnerischen Grenze offenbar nicht im Hinterkopf - mussten heimreisende Urlauber doch bis zu zehn Stunden vor dem Karawankentunnel ausharren. Jedes Fahrzeug wurde angehalten, Österreicher und aus Risikoländern Kommende mussten einen negativen PCR-Test vorweisen oder eine Verpflichtung ausfüllen, sich in Heimquarantäne zu begeben. Urlauber etwa aus Deutschland oder den Niederlanden hatten ein Formular auszufüllen, in dem sie ihre Personalien angaben und sich verpflichteten, in Österreich keinen Stopp einzulegen.