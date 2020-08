Unkompliziert, mobil & frei mit Kleinbus-Kompetenz

Anfangs unsicher

Die Corona-Situation forderte den Betrieb. „Zu Beginn waren wir verunsichert“, so Erbler. Dass mit der Absage von fünf Messen, bei denen die Welser vertreten gewesen wären, der wichtigste Vertriebskanal weggefallen war, „brachte uns ins Grübeln“, sinniert Lugmayr. So entschloss sich Easygoinc. auch zum Aufbau eines YouTube-Kanals, der aktuell mit zwei neuen Videos pro Woche befüllt wird. Die Nachfrage? „Entwickelt sich gut“, sagen die beiden Gründer. In Deutschland, in der Schweiz und in Schweden fassen die Oberösterreicher Fuß, erstmals wurde auch ein Paket in die USA verschickt: „Unser Qualitätsanspruch ist hoch. Das wissen die Kunden zu schätzen.“