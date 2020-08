Lkw Lenker war 145 Stunden in 14 Tagen unterwegs

Auf der Welser Autobahn in Oberösterreich ist am Freitagabend ein Lkw-Lenker erwischt worden, der die erlaubte Lenkzeit massiv überschritten hat. Laut Polizei ist er 70 Stunden von 17. bis 21. August gefahren, wobei die längsten durchgehenden Ruhepausen nur drei Stunden betrugen. In den vergangenen zwei Wochen sei der 50-Jährige anstatt der erlaubten 90 Stunden sogar 145 Stunden unterwegs gewesen.