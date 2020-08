Das Murtal als Attraktion der Motorrad-Stars

„Radfahren in den Bergen“, postete Alex Márquez zuletzt samt Bild von sich in der steirischen Landschaft. „Laufen mit einem großen Lächeln“, schrieb Maverick Viñales. Jack Miller wiederum zeigte auf dem Motocross-Bike, was er drauf hat. So abwechslungsreich genossen die MotoGP-Stars die freien Tage zwischen den beiden Rennen in Spielberg. Nur die meisten Italiener um Sieger Andrea Dovizioso flogen zurück in die Heimat. „Da kann ich in Ruhe trainieren und mich vorbereiten“, erzählte Dovi, der am Sonntag nach seinem vierten Spielberg-Sieg greift.