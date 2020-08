Ist Brooklyn Beckham etwa schon verheiratet?

Trauung in St.-Pauls-Cathedral?

Auf ihre offiziellen Hochzeitsfeiern werden die Turteltäubchen aber wohl dennoch nicht verzichten wollen. Zumindest die in Großbritannien, der Heimat der Beckhams, könnte bombastisch werden. Ein Insider plauderte kürzlich aus, dass sich das junge Paar das Jawort vielleicht sogar in der St.-Pauls-Cathedral, wo 1981 auch Prinz Charles und Prinzessin Diana geheiratet hatten, geben möchte. „David und Victoria wissen, dass Brooklyn im St. Paul‘s heiraten könnte. Sie beaufsichtigen ihre britische Hochzeit und wollen sicherstellen, dass sie für Nicolas Familie einen Wow-Faktor hat. Wenn sie sich dafür entscheiden würden, dann hätte die Hochzeit eine echte Bedeutung und würde den Maßstab dafür setzen, was später in Amerika abgehalten wird.“