„Großer Unterstützer!“ Turnier-Sieger dankt Trump

US-Golfer Jim Herman hat zum dritten Mal in seiner Karriere ein Turnier auf der PGA-Tour gewonnen und will deswegen öfter mit US-Präsident Donald Trump spielen. „Er war ein großer Unterstützer für mich“, sagte der 42-Jährige nach seinem dank einer 63er-Schlussrunde fixierten Erfolg beim Wyndham Championship am Sonntag in Greensboro/North Carolina.