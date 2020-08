Donald Trump trauert um seinen Bruder Robert (71)

Trump befindet sich im Wahlkampf, plant Tour in Bundesstaaten

Trump befindet sich mitten im Wahlkampf - für kommende Woche sind parallel zum Parteitag der gegnerischen Demokraten mehrere Auftritte des Republikaners in verschiedenen US-Bundesstaaten geplant. Ob sich der Todesfall darauf auswirkt, ist noch unklar. Trump will unter anderem am Donnerstag unweit des Geburtsortes seines Rivalen Joe Biden in Pennsylvania auftreten. Die US-Wahl findet am 3. November, also in rund 80 Tagen, statt.