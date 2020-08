Anschober: „Zusätzliche Tests für Rückkehrer“

Grenzkontrollen werden verstärkt

Neben dem zusätzlichen Testangebot werde auf Anordnung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) die Kontrollen an den Grenzen verschärft. „In einer am Freitag erteilten Weisung und einem Erlass von Innenminister und Gesundheitsminister wurde daher eine weitere Verstärkung der Grenzkontrollen an den betroffenen Grenzübergängen angeordnet“, teilte das Gesundheitsministerium am Samstagnachmittag in einer Presseaussendung mit.