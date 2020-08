Nach Unfalltod: Das Unbegreifliche begreifen

Ein unglaublich tragischer Unfall ereignete sich, wie berichtet, am Donnerstag in Oetz. Ein vierjähriger Bub pflückte bei einem Ausflug mit seinem Opa Früchte und wollte sie ins Auto laden. Doch das Fahrzeug machte sich in der abschüssigen Zufahrt selbstständig, überrollte das Kind. Für den Vierjährigen kam jede Hilfe zu spät. Das Kriseninterventionsteam hilft Angehörigen in solchen Situationen, die ersten Eindrücke zu bewältigen.