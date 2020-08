Wolfsberger Pkw-Lenker (82) streifte Radfahrer

Der Wolfsberger war gerade mit seinem Auto auf der Packer Bundesstraße von Twimberg kommend in Richtung Preitenegg unterwegs. Er wollte den 65-jährigen Radfahrer, der ebenfalls aus Wolfsberg stammt, überholen und streifte ihn dabei seitlich mit dem Wagen. Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.