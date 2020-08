Klagenfurter (39) prallte gegen Ampelanlage

Laut eigenen Angaben des Lenkers telefonierte er und verlor deswegen und aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug. Bei der Kollision entstand am Wagen ein Totalschaden und auch die Ampelanlage wurde schwer beschädigt. Aufgrund des Unfalllärms wurden Ohrenzeugen aufmerksam und begaben sich in Richtung der Unfallstelle. Dort konnte sie noch erkennen, dass sich der Unfalllenker telefonierend und blutverschmiert von der Unfallstelle begab. Der 39-jährige flüchtete zu Fuß in Richtung Westen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der Unfalllenker nach zirka 20 Minuten ausfindig gemacht werden. Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung.