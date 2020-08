Hausbesitzer überraschten Einbrecher bei der Tat

Gegen 11.15 Uhr kamen die Bewohner eines abgelegenen Einfamilienhauses in der Ortschaft Großreifling in der Gemeinde Land am Mittwoch nach Hause. Dabei dürften sie einen bislang unbekannten Täter, welcher offenbar zuvor über den Keller in das Haus eingebrochen hatte, unmittelbar bei der Tat gestört haben.