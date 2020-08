Rendi-Wagner und Hofer gegen Corona-Impfpflicht

„Hoffnungen nicht zu hoch schrauben“

Generell solle man Hoffnungen und Erwartungen nicht zu hoch schrauben, so die SPÖ-Chefin in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Noch kein einziger Impfstoffkandidat stehe knapp vor der Zulassung. Die große Herausforderung sei dann auch noch die Produktion und die Verteilung, schließlich handle es sich um eine Pandemie, in der dann die gesamte Weltbevölkerung den Anspruch nach einer Impfung stellen werde. „Ein Zwang widerspricht dem freiheitlichen Grundgedanken“, betonte wiederum FPÖ-Chef Norbert Hofer in einer Aussendung.