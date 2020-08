Nicht zu übertreffen - ein komplettes Tohowabohu

„Wenn die Meisterschaft in einzelnen Ligen abgebrochen wird, dann wird die betreffende Meisterschaft nicht zu werten sein. Es gibt dann keinen Meister und keine Auf- und Absteiger.“ Ein Auszug des 63-seitigen Rechtsgutachtens, das der ÖFB wegen Corona an der Kepler-Universität Linz in Auftrag gegeben hatte. Weshalb das ÖFB-Präsidium in der heutigen Sitzung entweder ein juristisches Schlupfloch aus dem Hut zaubern oder den Antrag von Rapid II auf Aufstieg in die Zweite Liga ablehnen muss.

Was für die Youngsters natürlich bitter wäre, die 2. Liga würde dann mit 15 Teams gespielt werden. Bekommt Rapid das Okay, steht die Regionalliga Ost plötzlich nur noch mit 13 Vereinen (Ebreichsdorf zog zurück, Mattersburgs Amateure gibt es nicht mehr) da. Weshalb die Klubbosse sich trafen, gleich ein „Konzept“ mitlieferten. In dem von einem Losentscheid bis zu Finalspielen im Unterhaus etliche Gedankenexperimente dabei waren, Hauptsache, man kommt auf 16 Klubs. Das „Ultimatum“ an die Verbände, sollte bis Donnerstag keine Aufstockung erfolgen, ist eine Sackgasse.



Wer soll jetzt aufsteigen?

Gleichzeitig zeigen viele auf, die in die dritthöchste Liga wollen. Vienna, Retz und Siegendorf führten zum Abbruch der Saison in den Landesligen. Nach Verlustpunkten wäre in Niederösterreich aber etwa Kottingbrunn voran. Und Krems war in der Vorsaison, der eigentlich letzten gültigen, Zweiter. Wie Elektra in Wien. Weshalb Austria-XIII-Coach Michi Keller nicht zu Unrecht sagt: „Wenn schon ein Finalspiel, dann nicht zwischen Vienna und Elektra, sondern zwischen Elektra und uns, weil wir letzte Saison Dritter waren.“ Deutlich dünner ist die Luft bei Deutschkreutz als Burgenland-Herbstmeister: „Wir sind einzig logischer Aufsteiger - weil ja auch im Skispringen beim Abbruch das Ergebnis nach dem 1. Durchgang zählt.“ So viele Aufsteiger - obwohl es laut Gutachten keinen geben darf. PS: In neun Tagen startet die Ostliga!