Van der Bellen auf Bergtour in der Steiermark

Das Wandern ist des Bundespräsidenten Lust: Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer sind am Montag mit Vertretern des Verbandes alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ) durch die Mürzsteger Alpen gestreift. Bei der Höhenwanderung von Waxenegg zur Hinteralm sprach man unter anderem über das Wandern in Corona-Zeiten, die Wegefreiheit und die Instandhaltung der Wanderwege in Zeiten der Klimakrise.