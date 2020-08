NBA: Pöltl zeigt bei Spurs-Sieg erneut groß auf

Jakob Pöltl hat am Sonntag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA neuerlich eine gute Leistung geboten. Der Wiener steuerte zum 122:113-Sieg der San Antonio Spurs gegen die New Orleans Pelicans 4 Punkte und vor allem 14 Rebounds bei. Für die Truppe aus Texas war es im sechsten Spiel nach der Coronapause der vierte Sieg.