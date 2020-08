Frau (50) starb bei Alpinunfall

Die Grazerin kam in Uttendorf am Nordwest-Grat des Johannisberg zu Fall und stürzte eine über 200 Höhenmeter lange, steile und felsdurchsetzte Wand ab, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die anderen Mitglieder der Gruppe setzten sofort einen Notruf ab. Am Einsatz waren Kräfte der Alpinpolizei Zell am See, der Rettungshubschrauber C7 und Polizeihubschrauber sowohl aus Salzburg als auch aus Kärnten.