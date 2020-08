Warum die Corona-Krise die USA härter trifft

US-Ökonomen rechnen das Minus eines Quartals auf das ganze Jahr hoch. „In normalen Jahren fällt das nicht auf, weil alle Quartale ein ähnliches Wachstum haben.“ 2020 ist das anders. Nach „europäischer“ Rechnung stand im zweiten Quartal ein Minus von 9,5 Prozent in der US-Bilanz. Immer noch viel, aber deutlich weniger als in der EU oder in Österreich (siehe Grafik). Im ersten Quartal gab es, im Gegensatz zu Europa, sogar noch ein leichtes Plus.