Neusiedler See soll auf rote Liste

Das ruft nicht nur die Politik auf den Plan, sondern eben auch Naturschutzorganisationen aus 20 Ländern. Gemeinsam wurde ein Schreiben an Mechthild Rössler, Direktorin des UNESCO-Welterbe-Zentrums, übersandt. In diesem wird die Eintragung in die Rote Liste gefährdeter Welterbestätten gefordert. „Wir sehen die Kulturlandschaft Fertö-Neusiedler See ernsthaft bedroht“, erklärt Alliance-for-Nature-Generalsekretär Christian Schuhböck den drastischen Schritt. Alle Verantwortlichen hoffen auf eine baldige Aufnahme in die Liste durch das Welterbe-Komitee .