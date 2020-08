Linzer nehmen nun den Stoffwechsel ins Visier

Neuen Test gibt es ab Ende September

Auf der To-do-Liste steht da neben der Eroberung ausländischer Märkte vor allem die Entwicklung von neuen Produkten. Und da haben die Linzer bereits etwas in Vorbereitung. So wird es ab Ende September neben dem bereits am Markt befindlichen Do-it-yourself-Allergietest igevia auch einen Stoffwechseltest geben. „Dieser kann ebenfalls einfach von zuhause durchgeführt werden“, erzählt Feilmayr. Der 56-jährige Linzer ist bei Scientific DX für die Produktentwicklung und das Qualitätsmanagement zuständig, während Flener und Thomas Winkler als Geschäftsführer agieren.