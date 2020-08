Modekette Zara verlässt die Grazer Innenstadt

Nun verlässt offenbar auch die spanische Modekette Zara die Grazer Innenstadt. Die Filiale am Eisernen Tor soll - so hat es die „Krone“ in Erfahrung bringen können - Ende des Jahres geschlossen werden. Angeblich wolle sich die Modekette generell vermehrt aus den Innenstädten zurückziehen und vor allem in Einkaufscentern präsent sein. So soll die Filiale in der Shoppingsity Seiersberg auch weiter bestehen.