Heintje: Der Kinder-Kultstar von damals wird 65

Mittlerweile ist die Zeit der kurzen Hosen, Blazer und des braven Seitenscheitels vorbei. Er ist gesetzter, die Haare nicht mehr ganz so voll, die Stimme tiefer, um die Augen ein paar Falten. Aber er lacht noch immer so strahlend wie einst bei der Jukebox. Hein Simons ist Schlagersänger mit eindrucksvoller Karriere. Nervt es ihn dann nicht, wenn er immer noch an Heintje erinnert wird? „Nein, warum denn“, sagt er lachend im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an seinem belgischen Wohnort Moresnet. „Das war doch eine tolle, erfolgreiche Zeit. Ich verdanke Heintje viel.“