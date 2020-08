Trainingslager abgebrochen: Corona-Fall bei Rapid

Neun Tage nach dem ersten Corona-Fall bei Rapid hat es nun den Nächsten bei den Grün-Weißen erwischt! „Im Rahmen einer regulären wöchentlichen Covid19-Testung im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf kam es nach der Auswertung zu einer schwach positiven Testung bei einem Spieler“, so der Rekordmeister in einer Aussendung.