Babyalarm! Seltene Berggorillas in Uganda geboren

Wildhüter in Uganda haben - nach dem schrecklichen Tod eines seltenen Berggorillas im Vormonat - positive Nachrichten zu vermelden. Die Freude ist groß, gibt es doch bei den seltenen Tieren gleich zweifachen Nachwuchs: „Wir haben zwei neue Babys, sie wurden vergangene Woche zuletzt gesichtet - das ist aufregend und bestärkt uns bei unseren Naturschutz-Bemühungen“, so die Nationale Wildschutzbehörde in Kampala.