Videospielbranche profitiert stark von Corona

Das Geschäft der Videospiele-Anbieter wächst in der Corona-Krise weiterhin rasant. So sprang der Umsatz von Activision Blizzard („Call of Duty“, „World of Warcraft“, „Candy Crush“) im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 38 Prozent auf über 1,9 Milliarden Dollar (rund 1,6 Milliarden Euro) hoch. Die Zahl aktiver Nutzer stieg binnen drei Monaten von 102 auf 125 Millionen, wie die US-Firma in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.