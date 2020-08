Schäferhund „Buddy“ stirbt nach Corona-Infektion

Tierärzte waren skeptisch

„Ohne jeden Zweifel dachte ich, dass er positiv (auf das Coronavirus) ist“, sagte der im US-Bundesstaat New York lebende Mahoney zu „National Geographic“. Einen Test zu bekommen, war aber schwierig: Nicht nur waren viele Tierarztpraxen wegen der Pandemie geschlossen. Viele Tierärzte waren auch skeptisch, dass Tiere sich mit dem Virus SARS-CoV-2 infizieren können. Außerdem gab es in den USA lange Zeit einen Mangel an Corona-Tests - sie wurden deswegen für Menschen reserviert.