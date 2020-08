„Flüssigkeit verteilt“: Großeinsatz in Düsseldorf

Die deutsche Polizei ist am Freitag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Der Hauptbahnhof Düsseldorf wurde ab etwa 9 Uhr komplett geräumt und durchsucht. Ein Mann hatte in der Früh eine Scheibe eingeschlagen und eine Flüssigkeit in einem Modegeschäft verteilt. Dann habe der Unbekannte ein brennendes Papierstück hineinwerfen wollen, ein beherzter Zeuge aber habe die Flammen gelöscht. Der Täter ist auf der Flucht, Verletzte gibt es keine.