Mädchen missbraucht? Zivildiener in Ungarn in Haft

Ein österreichischer Zivildiener sitzt in Ungarn unter Missbrauchsverdacht in U-Haft. Der 26-Jährige war einige Monate in einem Kindergarten in Wien-Liesing tätig. Der Mann wird beschuldigt, zwei kleine Kinder missbraucht und von ihnen pornografische Aufnahmen ins Internet gestellt zu haben. Offenbar ist der Zivildiener von den ungarischen Behörden mit US-Hilfe geschnappt worden.