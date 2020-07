Frontalkollision: Lenker (25) in Wrack eingeklemmt

Bei einer Frontalkollision zweier Pkw in der Oststeiermark sind in der Nacht auf Montag vier Insassen teils schwer verletzt worden. Ein Ungar (25) dürfte in Hirnsdorf in der Gemeinde Feistritztal auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Er wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.