Kostenfalle Kinderbetreuung: Jetzt wird verhandelt

„Wie soll ich Eltern erklären, dass sie in St. Peter am Wallersberg viel mehr zahlen müssen als in Völkermarkt? Die Tarife sind sehr unterschiedlich, obwohl die Leistung an sich dieselbe ist“, meint Stadtrat Gerald Grebenjak. Ein Beschluss zur Neubenennung der Schulen mündete in einer Preis-Diskussion.