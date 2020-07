Zigaretten-Schnorrer schlug jungen Linzer nieder

Zur schweren Körperverletzung kam es in der Nacht zum Freitag gegen 22.30 Uhr in der Unionstraße in Linz. Ein 18-Jähriger aus Linz wurde am Heimweg von einem unbekannten Jugendlichen zuerst gestoßen und um Zigaretten gebeten. Der Linzer gab ihm zwei Zigaretten, woraufhin ihn der Unbekannte abermals nach Tabakwaren fragte. Dies verneinte der 18-Jährige.