Polizisten in Drogenhandel und Folter verwickelt?

Neben den betroffenen Polizisten wurden noch zwölf weitere Personen festgenommen. Auch ein Leiter der Polizeistation befinde sich unter Hausarrest, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch. Untersuchungen gegen viele weitere Polizisten liefen, die Dienststelle sei geschlossen worden. „Es fällt mir schwer, diese Personen Carabinieri zu nennen, denn ihr Verhalten war kriminell“, sagte eine Staatsanwältin vor der Presse in Piacenza in der Region Emilia-Romagna.