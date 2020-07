Verstappen und Ricciardo lachen wieder gemeinsam

„Die Vorderachse hat blockiert. Ich bin von der Bremse gegangen, habe noch einmal gebremst, aber es hat wieder blockiert“, erklärte Verstappen seinen Unfall in Kurve 12 in der Einführungsrunde. „Ich habe schon die ganze Runde mit dem geringen Grip gekämpft, dann bin ich nicht mehr ausgekommen und bin direkt in die Mauer.“ Nach dem Einschlag war der Frontflügel weg und die vordere Aufhängung schwer ramponiert.