Weniger Zuschüsse, mehr EU-Rabatt für Österreich

Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Aber für Österreich gibt es bereits erste Erfolgsmeldungen aus Brüssel. So dürften sich die „Sparsamen Vier“ bei der Reduzierung der nicht rückzahlbaren Zuschüsse beim Corona-Wiederaufbaufonds durchgesetzt haben. EU-Ratspräsident Charles Michel verkündete am Montagabend, dass es ein neues Kompromisspapier gebe. Darin seien die Zuschüsse mit lediglich 390 Milliarden Euro angegeben. Zudem sehe das mehrjährige Unionsbudget in puncto Rabatt eine jährliche Pauschalsumme in Höhe von 565 Millionen Euro auf die Beitragszahlungen vor. Wird dieser Kompromiss tatsächlich abgesegnet, würde sich der österreichische Rabatt von 137 Millionen Euro in der laufenden Periode vervierfachen.