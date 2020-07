Eine Mountainbike-Strecke am Dürrnberg?

Die Pläne für eine Mountainbike-Strecke auf dem Gaisberg stocken seit geraumer Zeit, doch vielleicht steuern Radfahrer in Zukunft ja vermehrt Hallein an. Am Zinkenkogel sollen Abfahrten für Mountainbiker entstehen und tausende Besucher anlocken. Noch gibt es für das Projekt jedoch einige Hürden zu bewältigen.