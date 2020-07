Fuchs schlich sich in Hotelzimmer und biss Gäste

Kind rief Vater um Hilfe

Der Fuchs lief daraufhin auf den benachbarten Balkon und in ein weiteres Zimmer, in dem der zehnjährige Bub aus der Steiermark schlief. Der Fuchs biss den Buben in den Ellbogen und den rechten Fuß. Das Kind rief um Hilfe, woraufhin sein Vater, der im Nebenzimmer schlief, den Fuchs vertrieb. Der Zehnjährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in einer ärztlichen Ordination im Ort medizinisch versorgt.