Thiem biegt großartigen Haas im Generationenduell

Dominic Thiem hat auch beim zweiten Schau-Turnier in Berlin innerhalb dieser Woche das Finale erreicht. Der Weltranglisten-Dritte, der am Mittwoch im Steffi-Graf-Stadion den Rasen-Titel geholt hatte, besiegte am Samstag auf Hartplatz im Hangar des früheren Flughafens Tempelhof den deutschen Altstar Tommy Haas mit 7:6(4),6:3. Thiem musste dabei in Satz eins zwei Satzbälle abwehren.