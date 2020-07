Statt Messen und Feste gibt´s jetzt Corona-Tests

Am Tag, als die Mundnasenschutz-Pflicht in OÖ wieder ausgerufen wurde, gab’s 61 Neuinfektionen in 24 Stunden. Am Freitag waren es wieder 60. Beim Krisenstab bleibt man unaufgeregt, ist die Reproduktionszahl doch von 2 Anfang Juli auf 1,02 gesunken. Und Linz wird das Design Center in ein Corona-Drive-in verwandeln.