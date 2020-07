Der kleine Michael braucht dringend Stammzellen

„Wollen Bewusstsein schaffen“

Ohne einen passenden Spender geben die Mediziner dem Kleinen gerade einmal noch zwölf bis 18 Monate Lebenszeit. „Diese Art von Krebs ist leider sehr aggressiv, vor allem bei Babys ist die Gefahr eines Rückfalls groß“, schildert der Vater. Doch kein Grund für das Ehepaar, den Kopf in den Sand zu stecken. Nach wie vor ist es auf der Suche nach dem „genetischen Zwilling“ von Michael. „Wir machen das nicht nur für uns, wollen ein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Passende gefunden wird, liegt bei 1 zu 500.000. Hilft es nicht uns, rettet man vielleicht jemand anderem das Leben“, so Stefan.