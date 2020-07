Überleben von Pilot grenzt an ein Wunder

Dass Werner A. noch am Leben ist, grenzt an ein Wunder. Der Hobby-Pilot aus Leonding war in seinem Segelflieger mit etwa 140 Stundenkilometern in Linz in die Donau gestürzt, war bis zur Rettung rund zehn Minuten unter Wasser. Jetzt liegt der 51-Jährige auf der Intensivstation im künstlichen Koma.