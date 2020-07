Ferdl Feldhofer - der steirische Gipfelstürmer

Eine Woche ist vergangen - genug Zeit, um das Erreichte in Ruhe sacken zu lassen. Platz drei, wieder in der Europa-League-Gruppenphase - hört sich nicht nur verdammt gut an, ist es auch. „Es hat schon ein paar Tage gedauert, bis ich das Ganze realisiert habe“, gesteht Wolfsberg-Trainer Ferdinand Feldhofer, dessen Karrierekurve in den vergangenen fünf Jahren nur eine Richtung kannte, nämlich jene nach oben!