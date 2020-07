Zittersieg in Stichwahl: Wohin führt Duda Polen?

Mit einem blauen Auge am Sonntag ist die Regierungspartei PiS (Recht und Gerechtigkeit) in Polen davongekommen. Der von ihr unterstützte Andrzej Duda ging mit 51,2 Prozent nur hauchdünn gegen den liberalen Kandidaten Rafał Trzaskowski (48,8) als Sieger aus der Präsidentschaftsstichwahl hervor. Wohin führt Duda sein Land in den kommenden fünf Jahren? Sein Wahlkampf war jedenfalls geprägt von Hetze gegen sexuelle Minderheiten, scharfen Tönen gegenüber Brüssel und antideutschen Ressentiments. Seine Kritiker befürchten, dass unter Duda nun der Staatsumbau in ein autoritäres System vorangetrieben wird.