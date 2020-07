Kleine Schwalbe in Not prompt gerettet

Schwalben zählen zu den bekanntesten Vögeln. Seit sehr langer Zeit sind sie eng mit der Kultur in den Dörfern verbunden und im Volksglauben tief verwurzelt. Doch die gefiederten Begleiter der menschlichen Zivilisation sind im Sinkflug. Wie berichtet, brüten nur noch halb so viele Mehlschwalben in unseren Breiten als noch vor 20 Jahren.