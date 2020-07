Rekordanstieg von 230.000 neuen Fällen pro Tag

Mehr als 60.000 Neuinfektionen in den USA

Am Sonntag erklärte die WHO, zuletzt habe die Zahl der neu registrierten Erkrankungen vor allem in den USA, Brasilien, Indien und Südafrika zugenommen. In den USA sind laut Zählungen von Reuters in den vergangenen vier Tagen jeweils mehr als 60.000 neue Fälle gezählt worden - so viele wie in keinem anderen Land.