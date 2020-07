„Dieb“: Sibirische Stadt revoltiert gegen Putin

In Chabarowsk sprachen Beobachter von den größten Demonstrationen seit Jahren. Die Polizei schätzte am Samstag die Zahl der Teilnehmer der Proteste in der Region auf bis zu 12.000. In Medienberichten schwankten die Zahlen zwischen 30.000 und 65.000. Am Sonntag berichtete das Team des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny von 2000 Teilnehmern. Am Abend gab es Berichten zufolge Proteste mit mehr als 1000 Menschen.