Betrügerische Anrufe aus Tunesien: Nicht abheben!

Sie lassen es einmal klingeln, legen sofort wieder auf und hoffen auf einen Rückruf, der den Anrufer teuer zu stehen kommen kann: Betrüger, die so genannte Ping-Anrufe tätigen. Derzeit sind derartige Anrufe mit der tunesischen Ländervorwahl +216 im Umlauf – auch in der „Tiroler Krone“ gingen am Wochenende Anrufe ein.