Bub (14) starb durch Steinschlag bei Eisriesenwelt

Das Unglück passierte auf dem Weg zum Naturdenkmal, genau in jener Kehre, die nicht durch Lawinen- und Steingalerien geschützt ist: Hier prasselten Teile eines zersplitterten Felsblocks auf zwei Jugendliche, die unabhängig voneinander mit ihren Familien zur Eishöhle wollten. Ein etwa 25 Zentimeter großer Stein traf einen Iraker (14) am Oberkörper, zwischen Hals und Brust. Er starb noch an Ort und Stelle. Ein Pongauer ist im Bereich der Beine getroffen worden. Mit dem Akia brachten Rettungskräfte den Verletzten ins Tal und danach mit dem Rettungshelikopter ins Spital.