Nationalrat: 48 Sitzungen, 220 Stunden, 96 Gesetze

2833 Anfragen an die Regierung, die meisten von der FPÖ

Gegenüber den vergangenen beiden Perioden wieder gestiegen ist die Zahl der schriftlichen Anfragen. Das Rekordniveau jener Jahre, in denen sechs Fraktionen im Nationalrat saßen, wurde freilich nicht erreicht. Konkret haben die Abgeordneten bis Mittwochabend 2833 Anfragen an Regierungsmitglieder eingebracht. Dazu kommen zehn Anfragen an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), vier an Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker und eine an die Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, Pamela Rendi-Wagner (SPÖ).